تعرف على تفاصيل حفل تامر وشيرين "لو كنت نسيت" بعد غياب 15 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفنان تامر حسنى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفل جديد بعنوان "لو كنت نسيت" بعد غياب 15 عاما منذ أول حفل جماهيري يجمعهما بعد أول ألبوم غنائى لهما.
والحفل من إنتاج المنتج وليد منصور، وسيقام بمركز المنارة ولم يتم الكشف عن موعدها حتي الآن.
بوستر الحفل
"لو كنت نسيت" من كلمات مجدي النجار، ألحان رياض الهمشري، وتوزيع محمد مصطفى، وشارك في غنائها تامر وشيرين ضمن ألبوم فري ميوزيك 3 من إنتاج نصر محروس.
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