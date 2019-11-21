فيديو..أحمد زعيم يطرح كليب "بص فى المرايا" على يوتيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان أحمد زعيم أغنيته الجديدة "بص في المرايا" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات ايمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ومكساج توماوتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب، وظهر في الكليب بعدة إطلالات شبابية تتناسب مع طبيعة تصويرها.
وتعد أغنية "بص فى المرايا" هى الثالثة التي يقدمها أحمد زعيم على طريقة الفيديو كليب بعد أن قدم من قبل "البرود" كلمات أيمن بهجت قمر ألحان خالد عز توزيع توما، و"اهو اهو" كلمات أيمن بهجت فمر وألحان عمرو مصطفى توزيع توما والأغنيتين من إخراج كريم نجيب.
وطرح "زعيم" ألبومه الغنائي الأول بعنوان "اهو اهو" العام الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيهم مع نخبة من أهم وأشهر نجوم الموسيقى فى مصر والوطن العربى، على رأسهم أيمن بهجت قمر، وتوما، وأيضا عمرو مصطفى ووليد سعد، ومحمد يحيى، ورامي جمال، وخالد عز، وإيهاب عبد الواحد.
أحمد زعيم
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