شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رقصة أحمد حلمى ومنى زكى فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت النجمان أحمد حلمى وزوجته منى زكي الأنظار إليهما بمجرد وصولهما لحضور حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وسيرهما على السجادة الحمراء للحفل، حيث رقص الثنائى بطريقة عفوية خلال التقاطهما لبعض الصور.

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وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى ، أمس الأربعاء، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.

ومن ناحية أخرى أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت"، للنجم أحمد السقا وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان ظافر العابدين ويسرا اللوزى تأليف محمد ناير.

وتستعد منى زكى لتصوير مشاهدها الأولى من فيلمها "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل ويشارك فى بطولة الفيلم كل من مصطفى خاطر والفنان محمد فراج وأخرون، وأحمد وهيثم الدهان.