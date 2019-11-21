فيديو.. رقصة أحمد حلمى ومنى زكى فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت النجمان أحمد حلمى وزوجته منى زكي الأنظار إليهما بمجرد وصولهما لحضور حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وسيرهما على السجادة الحمراء للحفل، حيث رقص الثنائى بطريقة عفوية خلال التقاطهما لبعض الصور.
ومن ناحية أخرى أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت"، للنجم أحمد السقا وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان ظافر العابدين ويسرا اللوزى تأليف محمد ناير.
وتستعد منى زكى لتصوير مشاهدها الأولى من فيلمها "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل ويشارك فى بطولة الفيلم كل من مصطفى خاطر والفنان محمد فراج وأخرون، وأحمد وهيثم الدهان.
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