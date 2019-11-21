عيد ميلاد فيروز .. فيديو نادر لزيارة "جارة القمر" لدار الأوبرا المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيي الإعلامى اللبنانى نيشان عيد ميلاد النجمة الكبيرة فيروز الـ84، بطريقة مختلفة، حيث نشر فيديو نادر لها عبر حسابه بموقع "تويتر"، خلال زيارتها لدار الأوبرا المصرية عام 1989. وتحتفل اليوم النجمة الكبيرة فيروز بعيد ميلادها الذى يحتفى به كل محبوها وجمهورها ممن يعشقون أغانيها وصوتها المميز، حيث تعد واحدة من أعظم الأصوات التى مرت فى تاريخ الموسيقى العربية.

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