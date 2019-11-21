شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيروز تحكى كيف اكتشفها مدرسها بسن صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة الكبيرة فيروز بعيد ميلادها الذى يحتفى به كل محبوها وجمهورها ممن يعشقون أغانيها وصوتها المميز، حيث تعد واحدة من أعظم الأصوات التى مرت فى تاريخ الموسيقى العربية.

فيروز الذى يتعلق الجمهور بأغانيها نسلط الضوء فى عيد ميلادها على حوار نادر لها فى التليفزيون المصرى هو الأول التى حلت فيه ضيفة على ماسبيرو مع الإعلامية سلوى حجازى تطرقت فيه إلى نشأتها وتاريخها.

كما تطرقت خلال الحوار إلى كيفية اكتشافها من جانب مدرسها بعدما أعجب بصوتها فى صغرها مثلما يظهر فى الحوار التى أكدت فيه أيضاً خوفها من الجمهور حين كشفت عن ان السبب يعود إلى مهابة الجمهور.