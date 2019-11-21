معملتلوش حاجة في مرة وقدرها.. لطيفة تستعيد ذكريات أغنية "مأفورها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة التونسية لطيفة، ذكريات أغنية "مأفورها"، عبر حسابها بـ"تويتر"، والتي طُرحت ضمن ألبوم "أحلى حاجة فيا"، في ديسمبر 2013.

وغردت "لطيفة"، بجزء كلمات الأغنية: "معملتلوش حاجة ف مرة وقدرها، ياخد الفرصة ويخسرها، ومفيش حاجة اتقالت منه إلا ورجع غيرها".

أغنية "مأفورها"، كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع هاني يعقوب.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة، فيديو كليب "شاغلني"، من كلمات إبراهيم شتا، وألحان مونتي، وإخراج فادي حداد.