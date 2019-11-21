بالفيديو.. نجوم ريكوردز تطرح "بص في المرايا" لـ"أحمد زعيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
طرحت شركة نجوم ريكوردز، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، فيديو كليب "بص في المرايا" للمطرب الشاب أحمد زعيم.
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ومكساج توما، وإنتاج "نجوم ريكوردز" وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب.
وتعد الأغنية هي الثالثة التي يقدمها أحمد زعيم على طريقة الفيديو كليب، بعد أن قدم من قبل "البرود" و"أهو أهو" وكليهما من إخراج كريم نجيب، وتم تصويرهما في العاصمة اللبنانية بيروت.
وطرح "زعيم" ألبومه الغنائي الأول بعنوان "أهو أهو" العام الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية.
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