بسبب صورته مع هنا الزاهد .. أحمد حاتم يستغيث بـ"أحمد فهمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

مازح الفنان أحمد حاتم جمهوره، ونشر صورة تجمعه بالفنانة هنا الزاهد خلال تواجدهما في افتتاح الدورة الـ 41، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي،عبر حسابه الخاص على انستجرام.

وشارك "حاتم" الجمهور، الصورة التي تجمعه بهنا، والتي بدت على ملامحها "ريأكشنات" غريبة، مستعينًا بزوجها أحمد فهمي قائلًا: " ألو.. إيه يا فهمي ده؟.

ومن جانبها علقت هنا الزاهد، ومازحت حاتم قائلة: "أنت بشع".

وافتتحت فعاليات المهرجان أمس، بحضور كوكبة من نجوم الفن، وكرم المهرجان المخرج الكبير شريف عرفة، والفنانة منة شلبي، والمخرج تيري جليام.