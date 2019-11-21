لقاء سويدان تشارك في مظاهرات لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة لقاء سويدان، على المشاركة في المظاهرات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، بساحة رياض الصلح.

ونشرت "لقاء" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها وهي تحمل العلم اللبناني، وتشارك في المظاهرات، وعلقت: "لبنان ينتفض".

يذكر أن لقاء سويدان تستعد للمشاركة في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، وهو من بطولة لوسي، سوسن بدر، مجدي كامل.