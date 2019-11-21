نسرين طافش بصحبة فنانة مغربية: "رجليها ع الأرض رغم كل الجوائز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرصت الفنانة السورية نسرين طافش، على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 41، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء.
والتقت "طافش" في حفل الافتتاح، بالممثلة المغربية نسرين الراضي، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "النجمة المغربية الاستثنائية الموهبة نسرين الراضي، راقية محبة ولطيفة واعية ومثقفة ورجليها عالأرض رغم كل الجوائز الدولية والعالمية الكتيرة يللي حصلت عليها، هي كما ينبغي للنجمة الحقيقية أن تكون".
وتستمر فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى 29 نوفمبر، ويشهد المهرجان حضور نخبة من نجوم الفن.
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