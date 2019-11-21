نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بعيد ميلاد ابنتها "تيا ديب"، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبي تيا، أنتِ كل شيء بالنسبة لي".
"تيا" هي ابنة نوال الزغبي الكبرى من زوجها رجل الأعمال اللبناني إيلي ديب، وهي من مواليد 21 نوفمبر 1998، كما أنجبت منه أبنيها التوأم جوي وجورجي عام 2002.
وتستعد المطربة اللبنانية لإحياء حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، يوم 29 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.
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