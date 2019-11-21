نشوى مصطفى تنشر صورة من حفل زفاف ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لجلسة تصوير من حفل زفاف ابنتها "مريم". وعلقت: "نور عينيا وجوزها، ربنا يسعدكم يارب ويفرح كل أم ببنتها، ويسعد قلب كل عروسة بعريسها، ماشاء الله تبارك الله". Advertisements وحازت الصورة على إعجاب جمهور نشوى مصطفى، وعلقت الفنانة لقاء سويدان على الصورة: "تبارك الله، ربنا يحميها ويسعدها". واحتفلت النجمة نشوى مصطفى بحفل زفاف ابنتها مريم عماد، في سبتمبر الماضي، وحضر حفل زفافها عدد كبير من نجوم الفن.

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