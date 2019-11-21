هاني شنودة: فيروز صوتًا ملائكيًا.. وتعاونها مع زياد "الأهم" في مشوارها الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الموسيقار هاني شنودة، إن النجمة فيروز هي صوت لبنان، وبداخل صوتها سحرًا ملائكيًا، وهي مطربة لبنان والعالم العربي الأولى.

وأضاف الفنان الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أن اسمها يندرج في قائمة كبار المطربين مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.

وتابع: "مشوار فيروز نستطيع أن نقسمه لأكثر من مرحلة، الأولى هي مرحلة غنائها لأغاني سيد درويش ومحمد عبدالوهاب، والثانية هي مرحلة المسرحيات الغنائية مع الأخوان رحباني، أما المرحلة الأعمق والأنضج والأهم هي مرحلة تعاونها مع ابنها زياد رحباني".

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وعن هذه المرحلة قال: "هي الأقرب لقلوب الناس، فعلى الرغم من سنه الصغيرة في أول تعاون يجمعه بوالدته، وهو دون السابعة عشر من عمره، إلا أن هذه المرحلة تعتبر الأكثر تنوعا من حيث الموسيقى والتجديد".

واختتم "شنودة" حديثه قائلا: "كل هذه المراحل على اختلافها كونت شخصية فيروز الغنائية، التي لم تحاول أن تشبه أحد، وجعلت عشاقها في جميع أنحاء الوطن العربي بالملايين".

وتحتفل النجمة اللبنانية فيروز اليوم بعيد ميلادها الـ 84، وتعتبر فيروز واحدة من أهم المطربين في تاريخ الأغنية العربية.