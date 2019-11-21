بالصور.. شريف منير بصحبة نجوم الفن في افتتاح القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور مع عدد من نجوم الفن، في افتتاح الدورة الـ 41، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعلق: "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41"، وظهر "شريف" بصحبة المخرج عمرو عرفة، الفنانة حلا شيحة، الفنانة نور، الفنانة ليلى علوي.

وافتتحت فعاليات المهرجان أمس، بحضور كوكبة من نجوم الفن، وكرم المهرجان المخرج الكبير شريف عرفة، والفنانة منة شلبي، والمخرج تيري جليام.