تراند اليوم : شاهد.. محمد رمضان يصطحب زوجته معه للسعودية



نشر الفنان المصري محمد رمضان، صورة تجمعه بزوجته نسرين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء سفره لحضور للسعودية في إطار استعداده للحفل الذي سيحيه في موسم الرياض.

وظهر رمضان وزوجته داخل الطائرة، وعلق : "مع حياتي".

جدير بالذكر أن محمد رمضان أعلن زواجه من نسرين السيد عبدالفتاح، عام 2012، وأنجب منها علي وكنز.

ويستعد الفنان محمد رمضان لحفله الغنائي المقبل الموافق 21 نوفمبر، المقام على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض والذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

وطرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة "MONEY" ، 15 نوفمبر الجاري، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".



