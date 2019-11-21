تداول رواد موقع تويتر على نطاق واسع مقطع فيديو للفنان راشد الماجد في كواليس حفله المنتظر ليلة السندباد وهو يرقص بطريقة طريفة مع الفنان ماجد المهندس حيث أثارت إعجاب جمهوره العريض. ويشهد يوم الجمعة المقبل، بمسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، أبرز حفل غنائي لسندباد الأغنية العربية الفنان راشد الماجد، يقدم من خلالها ليلة طربية فريدة وغير مسبوقة. وستكون ليلة «السندباد» ليلة فنية ساهرة، وحفلة غنائية للتاريخ، يصدح فيها الفنان راشد الماجد بأجمل أغانيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: قبل ليلة السندباد.. انتشار واسع لـ رقصة الفنان راشد الماجد مع ماجد المهندس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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