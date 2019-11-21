بالصور: بعد خلعها الحجاب.. ظهور جريء لـ حلا شيحة في مهرجان القاهرة

ظهرت الفنانة حلا شيحة بإطلالة جريئة خلال فاعليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، حيث ارتدت فستان أسود مفتوح من منطقة البطن، ومن جوار الركبة.

وقالت الفنانة حلا شيحة، إنها سعيدة بالتواجد للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 هذا العام، والتي تحمل اسم يوسف شريف رزق الله.

وأضافت حلا شيحة: «أول مرة أحضر المهرجان، ومبسوطة بحضوري في الجو الجميل، وسعيدة بوجودي في المهرجان وسط زملائي، وشد انتباهي التنظيم».

وتابعت: «تجربتي في مسلسل زلزال، كانت تجربة حلوة وعودة جيدة لي بعد 11 سنة، والدور كان جميل ولذيذ، وكنت حابة دور البنت الصعيدية نفسي أعمل حاجات مختلفة في السينما أو المسرح، وأحضر لعمل سينمائي قريبًا، ونفسي أعمل فيلمًا أكون فيه الأم وعندي أولاد يحملون أعمارًا سنية مختلفة، لأنهم جيل مختلف عن جيلنا».

يشار إلى أن الدورة الـ41 تشهد عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، من بينها 35 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.