أحمد حاتم ينشر صورة جديدة له من مهرجان القاهرة

نشر الفنان الشاب أحمد حاتم صورة جديدة له من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصحبة الفنانة هنا الزاهد، تم التقاط الصورة بشكل "سيلفي" ويظهر أحمد حاتم في الصورة وهو

يتحدث في الموبايل.

علق أحمد حاتم على الصورة قائلًا "آلو..إيه يا فهمي دة".

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يشار أن الفنان أحمد فهمي قد تغيب عن حفل افتتاح مهرجان

القاهرة السينمائي الدولي والذي تم إقامته أمس لتظهر هنا الزاهد بمفردها وهو الأمر الذي أثار عددًا من التساؤلات.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدأ أولى فعالياته اليوم ويعرض المهرجان في دورته الواحدة والأربعين 150 فيلمًا من 63 دولة.