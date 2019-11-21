نفاذ تذاكر "الأيرلندي" قبل ساعات من عرضه

نفذت تذاكر فيلم "الأيرلندي" قبل عدة ساعات من عرضه على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، مما أدي إلي استياء عدد كبير من الجمهور الراغب في مشاهدة الفيلم.

يشار إلى أن الجمهور، توافد إلي

مكان حجز التذاكر منذ صباح اليوم الخميس، للحصول على تذاكر الفيلم مما أدي إلي نفاذها بسرعة.

كما أوضح الناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من طوابير الجمهور من أمام شباك التذاكر في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم.

الجدير بالذكر إن فيلم الأيرلندي هو فيلم افتتاح مهرجان القاهرة ومن المقرر أن يعاد عرضه اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا مجانًا، الفيلم من إخراج مارتن سكورسيزي.