الليلة.. القاهرة السينمائي يفتتح معرض "أحبك" في الهناجر

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم الخميس، معرض "القاهرة.. أحبك" بسينما الهناجر، والذي يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينمافي العالم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً. يشار إلي أن معرض "القاهرة.. أحبك" يتيح للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.
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