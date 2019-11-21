ميرنا وليد - بيروت - يتحضر عدد من الفنانين لاحياء حفلات عدة بهذه الفترة الا انها معظمها خارج لبنان بسبب الوضع الراهن ومنهم الفنان كارولس الذي قال متحدثا للفن: "هذه الفترة لا احضر اي شيء وموجود خارج لبنان لان الظروف التي يمر بها البلد صعبة ولا عمل كالسابق، ولدي عدد من الاتفاقات على الحفلات في الخارج على حفلات. موجود بدبي و الاردن وسوريا وقطر. واذا كان الوضع يسمح لنا، فساحيي رأس السنة ككل عام في لبنان". ​كارلوس​ يحيي الليلة عيد الاستقلال في بيروت باحدى المرابع الليلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- كارلوس يكشف عن اخباره الجديدة وهل يحيي رأس السنة في بيروت؟خاص الفن- هند صبري تتألق في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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