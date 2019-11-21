خاص الفن- هند صبري تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة وتسلم جائزة فاتن حمامة لمنة شلبي

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة التونسية ​هند صبري​ الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 حيث تألقت بفستان "أوف وايت" من تصميم مرمر حليم، وستايلست إيمان الخميسي.

وقامت هند صبري بتسليم جائزة فاتن حمامة للممثلة المصرية ​منة شلبي​، وسط تفاعل الحضور بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن الممثلتان منة شلبي وهند صبري تشاركتا في بطولة عدة افلام منها "أحلى الاوقات" و"بنات وسط البلد" و"ويجا".

وكانت هند صبري أولى بنات جيلها الفائزات بهذه الجائزة التي تحمل اسم "سيدة الشاشة العربية الراحلة عام 2017".

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