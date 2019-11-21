بيتر سمعان شهرته فاقت "نور ومهند".. وعاش صدمة وفاة والدتهفيروز .. يوم ميلادك عيد الدني ولبنان...

ميرنا وليد - بيروت - إستطاع الممثل ال​لبنان​ي​بيتر سمعان​أن يدخل قلوب المشاهدين، وخصوصاً النساء، بجاذبيته وتميّزه في مسلسل "غنوجة بيا"، وشكّل لكثير من الفتيات صورة فارس الأحلام، فبرجوازيته تفرض نفسها على الشاشة، ويعتبر أن مسلسل "غنوجة بيا" أهم بكثير من المسلسل التركي "نور ومهند".

ولدبيتر سمعانيوم 2 كانون الأول/ديسمبر من عام 1973، وهو ممثل لبناني حاز على شهادة في تصميم الأزياء من أكاديمية ​مايكل أنجلو​، وشهادة في المسرح من الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة.

بدأ مسيرته الفنية من المسرح، ومن ثم الى التلفزيون فالسينما، وتتلمذ على يد الأستاذ ​شكيب خوري​، وتعاون معه لأكثر من 12 عاماً، جالا العالم بمسرحيات عديدة، ومنحت لهما الجوائز.

عرفه الجمهور من خلال دوره في مسلسل "غنوجة بيا"، إلى جانب الممثلة اللبنانية ​ريتا برصونا​، والذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه. وحصل على جائزة الموريكس دور عام 2007، عن الثنائي الجماهيري مع ريتا برصونا في هذا المسلسل. وإستثمر نجاحه في افتتاح مطعم Casper & Gambini's.

طفولة بيتر سمعان

عاش بيتر سمعان مرحلة طفولته بفترة الحرب في لبنان، وقد وقع في الحب لأول مرة في عمر 12 عاماً، وكان والده يضربه بشدّة حتى إنكسرت العصا في إحدى المرات، وكان هو يلجأ الى تزوير علامات المدرسة كي لا يضربه والده.

أعمال بيتر سمعان الدرامية التلفزيونية

شاركبيتر سمعانفي العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، ونذكر منها: "الحرديني"، "الطويبي"، "إخوة التراب"، "إسمها لا"، "طالبين القرب"، مسلسل "غنوجة بيا"، "​عصر الحريم​"، "دكتور هلا"، "الحب الممنوع"، "ذكرى"، "أول مرة"، "​باب إدريس​"، "كيندا"، "ولاد البلد"، "​عشق النساء​"، و"أمير الليل"، ومن الأعمال السينمائية، شارك بيتر في بطولة فيلم "غنوجة بيا" و فيلم "​ليلة عيد​"، واليوم يحضّر بيتر لمسلسل جديد بعنوان "وردة حمرا" ويجري مفاوضات مع إحدى شركات الإنتاج لتبني العمل.

بيتر سمعانمع ​رامي عياش​ و​ميس حمدان​ في "أمير الليل"

تحدّث بيتر سمعان عن مسلسل "أمير الليل"، الذي جمعه بالفنانة الأردنية ميس حمدان في عدة مقابلات صحفية، وأكد أن العمل نجح، بالرغم من بعض الثغرات، واعتبر أن الثنائيّة مع ميس حمدان نجحت وتطوّرت في هذا العمل، اما من الناحية الإخراجية فلفت الإنتباه الى أن المخرج ​فادي حدّاد​ الذي بدأ بإخراج المسلسل، يهتمّ باللون والتفاصيل، ولو أعطي المخرج ​إيلي برباري​ الذي أخرج باقي الحلقات، حريّة أكبر لكان أبدع أكثر.

وعن رامي عياش قالبيتر سمعان:"أرفع القبعة لرامي على أدائه كأوّل مرّة في الدراما، وكان أيضًا قادرًا على إعطاء المزيد"، أما من ناحية الاجر فقال : "هناك إجحاف بحقّ الممثّل على صعيد الأجر، الممثّل ممثّل يا جماعة فكيف على المغنّي أن يقبض أكثر؟".

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بيتر سمعان مقدم برامج

خاضبيتر سمعانتجربة تقديم البرامج، وعرض عليه العمل لأن الناس أحبت وجهه على الشاشة وحاولوا إستغلال جاذبيته لهذا البرنامج لا أكثر ولا أقل، على حدّ قوله.

وقال في إحدى المقابلات :"لقد ناسبتني الظروف وقبلت ربما كنت أفضل أن اكون في ظروف أخرى لكن هذا الموجود، ثم لماذا يجب أن نحتكر أنفسنا على شيء واحد، إذا أنا قادر على التقديم ويمكن أن أبرع فيه".

بيتر سمعان وموت والدته

عندما مرضت والدته لم يتركها للحظة، وبقي إلى جانبها الى حين توفيت، وظلّ يتألّم لسنوات بعد رحيلها، وآخر جملة قالتها له : "انشالله التراب اللي بايدك يقلب ذهب". وقد خضع بيتر سمعان بعدها لعلاج نفسي، كي يتخطى هذه المرحلة الأليمة.

وإعترف بيتر سمعان بأنه لجأ الى المهدئات بعد رحيل والدته، الذي شكل صدمة بالنسبة له، ولكنّه قرّر بعدها أن يضع حدّاً لذلك من دون مساعدة أحد.

بيتر سمعان يشارك في ثورة 2019

خلال مشاركته في إنتفاضة الشعب والثورة في لبنان عام 2019، تعرض ​بيتر سمعان​ للإعتداء الجسدي، وتحدث عن تفاصيل الحادثة ورسالته للناس في حديث خاص مع موقع "الفن"، وقال: "ما حصل هو أنه يوم كلمة رئيس الجمهورية أثناء إعتصامنا على جسر الرينغ، إستخدمت قوات مكافحة الشغب عدداً من ​قوى الأمن​ وطوقونا، وإرتأيت مع مجموعة من الأشخاص ان نقوم بتحركين ليلتها، وبأن نسكر الطريق قرب كنيسة مار مارون، ولم ننشرها كي لا يتم التسريب من قبل المدسوسين. الدرك إقتربوا منا وصاروا يحملوني ويشحشطوني وكنت أرفض أن اقوم عن الارض. وبفضل تضامننا انا والشباب والصبايا خرقنا الجميع".