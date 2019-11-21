ميرنا وليد - بيروت - ترحيل أنجي خوري من الإمارات الى سوريا وعمرو واكد متهم بالتطبيع مع اسرائيل موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص الفن- هذا مصير حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان https://www.elfann.com/news/show/1256705/ عمرو واكد متهم بالتطبيع بسبب فيلمه الجديد وهو يرد https://www.elfann.com/news/show/1256644/ خاص الفن- هذه حقيقة تعرض جورج وسوف لحادث السير https://www.elfann.com/news/show/1256702/ خاص الفن- ما حقيقة تقديم وسام بريدي وريم السعيدي برنامج مشترك؟ https://www.elfann.com/news/show/1256699/ خاص الفن - ترحيل أنجي خوري من الإمارات الى سوريا https://www.elfann.com/news/show/1256708/ أحمد فهمي يسخر من نفسه.. هل خافت منه هنا الزاهد https://www.elfann.com/news/show/1256670/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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