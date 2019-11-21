تراند اليوم : تهديد إعلامية شهيرة بفيديو إباحي مقابل 100 ألف دولار

حالة من الصدمة انتابت إعلامية عربية شهيرة، بعد أن استغل أحد الشباب الذي كانت على علاقة به، حالة السُكر التي كانت عليها وقام بتصويرها عارية معه وهددها بفضحها مستغلًا الفيديو الإباحي في ابتزازها.

التفاصيل كشفها موقع “الفن” الذي لم يكشف عن اسم الإعلامية ولكنه وصفها بأنها “مذيعة مخضرمة”، مشيرًا إلى أنها تعيش حالة من التوتر نتيجة تصويرها وهي عارية في الفراش وتحت تأثير المخدرات والكحول، من قبل شاب تعاشره، وتبين ان الثلاثيني الوسيم إستغل وضع الاعلامية التي تهوى “المزاج العالي”، وصورها وهددها بتوزيع الافلام في حال لم تلبِّ حاجته المالية، علماً ان وضعها المادي عادي جداً وليس بامكانها ان تدفع له بشكل يفوق قدرتها المادية .

وحسب الموقع، فإن المذيعة لجأت الى أحد أصحاب النفوذ لمساعدتها، ومن الواضح ان التهديدات لم تردع الشاب الطامح للمال، خصوصاً بعد ان اشترط مبلغ 100 الف دولار كبدل عن الفضيحة التي سوف تخرج الى العلن في حال لم يحصل على المال خلال فترة أقصاها شهر.