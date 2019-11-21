تراند اليوم : نقدم لكم فعاليات أول أيام مهرجان القاهرة السينمائي 41

تبدأ اليوم فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم حفل افتتاحه أمس الأربعاء 20 نوفمبر.

ونقدم لكم جدول عروض أفلام يوم الخميس 21 نوفمبر وأماكن عرضها:

1:00 ظهرا فيلم “الأيرلندى”– المسرح الكبير.

6:30مساء فيلم “بيك نعيش”– المسرح الكبير (افتتاح مسابقة افاق السينما العربية).

9:30 مساء “فيلم خطيئة” – المسرح الكبير (جالا).

12:00 ظهرا فيلم “سنونوات كابول”- المسرح الصغير(يعقبة ندوة).

2:30 ظهرا فيلم “فيتالينا فاريلا”- المسرح الصغير.

5:30 مساء فيلم “أبو ليلى” – المسرح الصغير (يعقبه ندوة).

9:00 مساء فيلم “جودى” – المسرح الصغير.

12:30 ظهرا فيلم “أعلام من ورق” – مسرح الهناجر.

3:30 عصرا فيلم فيلم “فارسى”- مسرح الهناجر.

6:00 مساء فيلم “حوا، مريم، عايشة” – مسرح الهناجر.

8:30 مساء فيلم “دانيال” – مسرح الهناجر (يعقبه ندوة).

3:30 عصرا فيلم “قدوة” – سينما الهناجر.

7:00 مساء فيلم “عقوبة مدى الحياة” – سينما الهناجر.

9:30 مساء “فيلم تحيا لتغنى” – سينما الهناجر.

1:00 ظهرا “فيلم الرجل الذى يقتل دونكيشوت” – مركز الابداع.

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4:30 عصرا فيلم “النار ستأتى” – مركز الابداع.

7:15 مساء فيلم “المصفرون” – مركز الابداع.

12:00 ظهرا فيلم “البرازيل (1985)” – سينما الزمالك.

3:00 عصرا فيلم “بالون” – سينما الزمالك.

5:30 مساء فيلم “أنطولوجيا مدينة الأشباح” – سينما الزمالك.

8:00 مساء فيلم “غبت طويلا يا أبنى” – سينما الزمالك.

11:30 مساء فيلم “ابتلاع” – سينما الزمالك.

4:00 عصرا فيلم “لوكانيا” – سينما كريم 1.

6:30 مساء “فيلم أغسطس” – سينما كريم 1.

9:00 مساء “فيلم الكوميديان” – سينما كريم 1.

6:30 مساء فيلم “صدى” – سينما كريم 2.

9:00 مساء فيلم “علم الخيال” – سينما كريم 2.

3:00 عصراً فيلم “أنا وبناتى” – سينما راديو.

6:00 مساء فيلم “ابن حميدو” – سينما راديو.

9:00 مساء فيلم “الإرهاب والكباب”- سينما راديو.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 41 تنطلق اليوم وتستمر حتى 29 الشهر الجاري.