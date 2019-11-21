فن ومشاهير

تراند اليوم : نقدم لكم فعاليات أول أيام مهرجان القاهرة السينمائي 41

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تبدأ اليوم فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم حفل افتتاحه أمس الأربعاء 20 نوفمبر.

ونقدم لكم جدول عروض أفلام يوم الخميس 21 نوفمبر وأماكن عرضها:

1:00 ظهرا فيلم “الأيرلندى”– المسرح الكبير.

6:30مساء فيلم “بيك نعيش”– المسرح الكبير (افتتاح مسابقة افاق السينما العربية).

9:30 مساء “فيلم خطيئة” – المسرح الكبير (جالا).

12:00 ظهرا فيلم “سنونوات كابول”- المسرح الصغير(يعقبة ندوة).

2:30 ظهرا فيلم “فيتالينا فاريلا”- المسرح الصغير.

5:30 مساء فيلم “أبو ليلى” – المسرح الصغير (يعقبه ندوة).

9:00 مساء فيلم “جودى” – المسرح الصغير.

12:30 ظهرا فيلم “أعلام من ورق” – مسرح الهناجر.

3:30 عصرا فيلم فيلم “فارسى”- مسرح الهناجر.

6:00 مساء فيلم “حوا، مريم، عايشة” – مسرح الهناجر.

8:30 مساء فيلم “دانيال” – مسرح الهناجر (يعقبه ندوة).

3:30 عصرا فيلم “قدوة” – سينما الهناجر.

7:00 مساء فيلم “عقوبة مدى الحياة” – سينما الهناجر.

9:30 مساء “فيلم تحيا لتغنى” – سينما الهناجر.

1:00 ظهرا “فيلم الرجل الذى يقتل دونكيشوت” – مركز الابداع.

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4:30 عصرا فيلم “النار ستأتى” – مركز الابداع.

7:15 مساء فيلم “المصفرون” – مركز الابداع.

12:00 ظهرا فيلم “البرازيل (1985)” – سينما الزمالك.

3:00 عصرا فيلم “بالون” – سينما الزمالك.

5:30 مساء فيلم “أنطولوجيا مدينة الأشباح” – سينما الزمالك.

8:00 مساء فيلم “غبت طويلا يا أبنى” – سينما الزمالك.

11:30 مساء فيلم “ابتلاع” – سينما الزمالك.

4:00 عصرا فيلم “لوكانيا” – سينما كريم 1.

6:30 مساء “فيلم أغسطس” – سينما كريم 1.

9:00 مساء “فيلم الكوميديان” – سينما كريم 1.

6:30 مساء فيلم “صدى” – سينما كريم 2.

9:00 مساء فيلم “علم الخيال” – سينما كريم 2.

3:00 عصراً فيلم “أنا وبناتى” – سينما راديو.

6:00 مساء فيلم “ابن حميدو” – سينما راديو.

9:00 مساء فيلم “الإرهاب والكباب”- سينما راديو.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 41 تنطلق اليوم وتستمر حتى 29 الشهر الجاري.

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