تراند اليوم : أمير صلاح الدين يذهب لمهرجان القاهرة علي “اسكوتر”‏

كشف الفنان أمير صلاح الدين، مطرب فريق “بلاك ثيما” عن ركوبه “اسكوتر” خلال رحلته إلى مهرجان ‏القاهرة السينمائي في دورته الـ41.‏

نشر أمير صلاح الدين عبر حسابه الخاص على Facebook قائلًا: “اعتراف، أنا رُحت مهرجان القاهرة السينمائي بـ ‏أوبر أسكوتر، صحيح البدلة إتّرَبِت شوية، بس معلش كله يهون عشان خاطر السينما، شكرا كابتن محمد”.‏

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن في أغسطس الماضي، عن اهداء الدورة 41 للناقد الراحل ‏يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما كشف خلال المؤتمر الصحفي مطلع نوفمبر ‏الجاري، عن اطلاق اسمه على جائزة الجمهور‎.

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يذكر أن، يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 ‏عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا ‏للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019‏‎.‎