تراند اليوم : أمير صلاح الدين يذهب لمهرجان القاهرة علي “اسكوتر”‏

كشف الفنان أمير صلاح الدين، مطرب فريق “بلاك ثيما” عن ركوبه “اسكوتر” خلال رحلته إلى مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.
نشر أمير صلاح الدين عبر حسابه الخاص على Facebook قائلًا: “اعتراف، أنا رُحت مهرجان القاهرة السينمائي بـ أوبر أسكوتر، صحيح البدلة إتّرَبِت شوية، بس معلش كله يهون عشان خاطر السينما، شكرا كابتن محمد”.
وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن في أغسطس الماضي، عن اهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما كشف خلال المؤتمر الصحفي مطلع نوفمبر الجاري، عن اطلاق اسمه على جائزة الجمهور.
يذكر أن، يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.