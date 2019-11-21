تراند اليوم : سما المصري دخلت مهرجان القاهرة بدعوة صحفية محجبة

طرح عدد من رواد مواقع التواصل تساؤلاً طبيعياً عمن يوجه الدعوة لـ سما المصري لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي كما يحدث كل عام.

المؤكد أن إدارة المهرجان لم ترسل دعوة للراقصة المثيرة للجدل، حيث سبق أن نفت ذلك العام الماضي، خاصة بعد أن تم طردها العام الماضي، وكذلك أمس، حسبما تردّد في الكواليس من قبل أحد المسئولين بالمهرجان.

وتبين أن سما المصري حصلت على دعوة من أحد أصدقائها من الصحفيين، ومعروف أن لها علاقات عديدة مع محرري الفن الذين يتسابقون لمعرفة أخبارها التي تحقق قراءات عالية نظرًا لما تثيره من جدل.

كانت سما المصري قد أطلت في مهرجان القاهرة السينمائي مرتدية حجاب، مع فستان ضيق، أبرز منحنيات جسدها بشكل مثير، ما اعتبره عدد من رواد السوشيال ميديا إهانة لرمز ديني، وهو الحجاب حسبما قالوا.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، في حفل وصف بأنه الأفضل على مدار دورات المهرجان.