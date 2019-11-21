بيرين سات تتنازل عن أجرها في مسلسل "الهدية" لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اقتراب عرض مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "Atiye" أو "الهدية "على شبكة نتفليكس العالمية في يوم الـ 27 من شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم، انتشرت أخبار تفيد بتنازل النجمة التركية بيرين سات عن أجرها في المسلسل لصالح أحد الأعمال الخيرية.

وفي التفاصيل التي نقلتها مواقع تركية، فإنَّ بيرين لديها الرغبة في إنشاء مدرسة للأيتام بأجرها الذي ستتقاضاه، وأنَ زوجها الفنان التركي كينان دوغلو رحّب بهذه الفكرة وأعرب عن دعمه لزوجته بشكلٍ كبير، وأنه سيبذل جهده ليكون مشروعها هذا حقيقةً على أرض الواقع.

وكانت انتشرت أمس صورٌ للفنانة التركية من كواليس مسلسلها إلى جانب بطل العمل الفنان محمد جونسور، أثارت فيها حالةً من الجدل، إذ بدت وكأنها مُرهقة أو سيدة في الـ 50 من عمرها على حد تعليق الجمهور، وتساءلوا عن فقدانها جمالها وجاذبيتها وبراءتها المعهودة، وعمّا إذا كان الدور الذي تؤديه يتطلب منها ظهورها بهذا الشكل.

كما قررت النجمة الاعتذار عن مشاركتها في فيلم "العشق الممنوع" والذي يأتي إستكمالاً للمسلسل الأشهر في تركيا والعالم العربي ويحمل نفس الإسم، وذلك تنفيذاً واحتراماً لرغبة زوجها الفنان التركي ​كينان أوغلو، رغم أنَّ الشبكة العالمية نتفليكس عرضت عليها أجراً يصل إلى 300 ألف دولار نظير موافقتها على بطولة العمل ولكنها رفضت واعتذرت نهائياً.

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ليلحق ذلك اعتذار الممثل التركي الشهير ​كيفانش تاتليتوغ​ عن المشاركة في بطولة الفيلم معللاً ذلك بعدم وجود ممثلة أخرى تستطيع تقديم دور “سمر” الذي أدته سات.

وعلى صعيدٍ مختلف، التقطت عدسات مصوري البابارتزي مؤخرا صورة لبيرين سات برفقة زوجها كينان دوغلو، كانت الصورة الأولى لهما بعد انتشار خبر انفصالهما مؤخرًا، مما أكد عودتهما لبعضهما البعض والاستمرار في زواجهما رغم بعض الخلافات التي نشبت بينهما وتدخّل الصحافة التركية بحياتهما الخاصة بشكل كبير.

يذكر أنَّ مسلسل "الهدية" ستدور أحداثه المستوحاة من كتاب "صحوة العالم"، حول قصة أتييا وهي رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، حتى تتغير حياتها من خلال اكتشاف أقدم معبد في العالم، وسيتم عرضه حصريًا عبر شبكة نتفليكس، على مدار 10 حلقات للموسم الأوّل.

وهو العمل الذي ينتظره جمهور سات بشوق؛ إذ إن آخر أعمالها التلفزيونية كان مسلسل "السلطانة كوسيم" والذي عُرض في عام 2015.