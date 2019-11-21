جابوا سيرته لـ أصالة تواصل حصد ملايين المشاهدات

القاهرة - لايف ستايل
اقتربت اغنية جابوا سيرته للفنانة السورية اصالة من الوصول لـ 24 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب حيث تعد الاغنية الأعلى من حيث نسب الاستماع ضمن ألبومها الجديد في قربك.
وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغاني، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".
كانت أصالة نصري طرحت 3 أغاني بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.
والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.
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