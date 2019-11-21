دينا الشربيني تنعى هيثم أحمد زكي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت الفنانة دينا الشربيني، على نعي صديق عمرها الراحل هيثم أحمد زكي، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤١، المقام على

المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، من بينها 35 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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