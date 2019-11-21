هنيدي يهنئ شريف عرفة على تكريمه بالقاهرة السينمائي

"أهنئ صديقي العزيز ومخرجنا الكبير شريف عرفة على تكريمه".. بهذه الكلمات أعرب الفنان محمد هنيدي عن سعادته بحصول المخرج شريف عرفة على جائزة فاتن حمامة التقديرية في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس الأربعاء.



و عن تجربة عملهما معا من خلال فيلم "فول الصين العظيم" الذي يعد محطة ناجحة هامة في مشواره الفني الكبير، والحديث على لسانه في السطور التالية..



"تجربتنا معًا في "فول الصين العظيم" تركت فيلما "عايش مع الناس"، فحتى الآن لا يزال الجمهور يشاهده ويستمتع به ويحمل ذكرى جميلة بالنسبة لي ول شريف عرفة أيضًا وكذلك السينما المصرية، والحقيقة أن تعاوننا معًا كان مثمرا جدًا لأن الفيلم كان شاقا جدًا، وقد بذلنا جهدًا كبيرًا به لكن الحمد لله حصدنا نتيجته في النجاح المستمر معنا حتى هذه اللحظة.

شريف عرفة عمل مع جيلنا بأكمله فهو لا يكبرنا بأعوام كثيرة فالفرق بيننا عامان على حد أقصى، فهو صديق لنا بالأساس، والحقيقة أن أهم ما يميزه أنه متطور ولديه فكر تنويري يريد أن يقدم من خلاله الأحدث، وهو ما جعله يعمل مع جيلنا بأكمله فقد عمل مع أحمد حلمي والراحل علاء ولي الدين ومعي وأغلب المجموعة ومازال يعطي لأنه لا يزال لديه الكثير.

واختتم هنيدي حديثه قائلًا: "مبروك ل شريف عرفة مرة ثانية، ويارب يخليه ويعطيه الصحة".

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