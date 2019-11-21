كليب سيلينا جوميز look at her now يقترب من تحقيق 91 مليون مشاهدة

حققت النجمة العالمية سيلينا جوميز رقما قياسيا جديدا بعد طرح كليب أغنيتها الجديدة Look At Her Now، الذي اقترب من تحقيق 91 مليون مشاهدة بعد مرور قرابة شهر على طرحه.

وكانت سيلينا جوميز طرحت شهر أكتوبر الماضي كليب لاغنية lose me to love you الذي حقق اكثر من 100 مليون مشاهدة، بعدما أثار حالة من الجدل بسبب موضوع الأغنية التي تتحدث عن معاناتها في الفترة الأخيرة.

بعد مرور ساعات على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني "خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

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وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".

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