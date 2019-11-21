شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يعرض فيلم الافتتاح "The Irishman" للجمهور مجانا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فيلم الافتتاح "الأيرلندى - The Irishman" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزى مجانا لجمهور القاهرة، فى الواحدة ظهر اليوم الخميس، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وأكدت إدارة المهرجان، أن حضور الفيلم سيكون بأسبقية الحجز من شباك تذاكر المهرجان، الذى سيبدأ العمل فى التاسعة والنصف من صباح اليوم.

الفيلم "الأيرلندى" أحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك فى بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.