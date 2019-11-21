شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يعرض فيلم الافتتاح "The Irishman" للجمهور مجانا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم "الأيرلندى" أحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك فى بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشى، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.
الفيلم الذى يضعه المتابعون للسينما فى صدارة الأعمال التى ستنافس على جوائز الأوسكارالمقبلة، وينتظرعرضه محبى السينما فى كل مكان حول العالم، هو مشروع قضى مارتن سكورسيزى وقتًا طويلًا فى التحضيرله، وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة فى الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهى الحكاية التى تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضًا فى التاريخ الأمريكى المعاصر، وهى اختفاء الزعيم النقابى الأسطورى جيمى هوفا (آل باتشينو)، مع تعمق فى العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد فرانك شيران الذى يجسده روبرت دى نيرو، وهو قاتل محترف محتال عمل جوار أخطر الرجال فى القرن العشرين.
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