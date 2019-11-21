شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا مع منى زكى فى كواليس "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد السقا، صورة جديدة له من كواليس تصوير فيلمه "العنكبوت" بصحبة النجمة منى زكي، عبر حسابه بموقع "أنستجرام".

احمد السقا وانتهى المخرج أحمد نادر جلال من تصويرمشاهد الفلاش باك للفيلم، حيث يرصد الفيلم مشاهد فى فترة الخمسينيات. Advertisements وأوشك السقا على الانتهاء من تصوير هذه المشاهد، ليبدأ المخرج في مونتاج ومكساج أحداث الفيلم ووضع الجرافيكس. فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب،

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