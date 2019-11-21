شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مهرجان القاهرة يفتتح معرض "القاهرة.. أحبك" فى الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مهرجان القاهرة السينمائى، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، فى الخامسة من مساء اليوم معرض "القاهرة.. أحبك" بسينما الهناجر، والذى يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التى تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما فى العالم.

هذا المعرض يتيح للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب فى جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافى من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائى، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية فى مواقع تصويرها الأصلية.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أمس الأربعاء، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.