ماجدة الرومي: السياسة الدولية مُتواطئة مع الداخل لضرب لبنان

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحدّثت الفنانة ماجدة الرومي في لقاءٍ مع قناة “العربيّة” أنها لا تخاف على لبنان وتؤمن بأن الله سوف يمنحنا لبنان أجمل من أي وقت مضى.
وفي التفاصيل، صرّحت ماجدة الرومي “لبنان للبنان، لبنان عمره أزل، اليوم موجوع، اليوم مقهور، اليوم جناحه مجروح، بكرا لا، بكرا الله معه”.
وتحدّثت ماجدة الرومي عن تدخلات خارجية لضرب لبنان، فقالت “مهما طغوا الطغاة، مهما السياسة الدولية قوّمت ناس من الداخل متواطئين مع عملية ضرب الأساس اللبناني يعني ضرب الصلب، فوقن في رب السما ونحنا ناس مؤمنين”.
وطمأنت ماجدة الرومي الشعب اللبناني بالقول “أنا ما بخاف على لبنان، لبنان للبنانيين وما حدا بياخدو منن، الله رح يعطين ياه أجمل من أي وقت مضى، أيمتى ما بعرف”.
وكانت ماجدة الرومي قد أطلقت أغنية جديدة خاصة باحتفال “تحدي القراءة” الذي أقيم في دبي. وبعنوان “الأرض ستبقى عربية”، أدت ماجدة الرومي الأغنية بالفصحى فيما كانت محاطة بأعلام الدول العربية على مسرح “أوبرا دبي”، وبحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.
الأغنية الجديدة التي تشيد باللغة العربية، هي من كلمات وألحان مدحت العدل ومن توزيع ميشال فاضل.
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