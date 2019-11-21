منة شلبي تحصل على جائزة “فاتن حمامة” وتُهديها لوالدتها – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: حصلت النجمة المصرية منة شلبي على جائزة “فاتن حمامة”، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لهذا العام.

وسلّمتها الجائزة، الفنانة التونسية هند صبري، التي حصلت على نفس الجائزة في دورة المهرجان العام قبل الماضي.

وقالت منة شلبي في تصريحات لها على هامش الحفل الذي أقيم مساء 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في مصر، أن مهرجان القاهرة السينمائي، أحد أهم مهرجانات السينما في الشرق الأوسط، وأن تكريمها فى المهرجان يعدّ إضافة كبيرة لمسيرتها ويدفعها للأمام.

وأضافت منة، أن حصولها على جائزة تحمل اسم النجمة الكبيرة “فاتن حمامة”، يحمّلها مسؤولية كبيرة جداً. واصفة إحساسها بهذه الكلمات: “أشعر بالرعب بعد هذه الجائزة برغم سعادتي البالغة”.

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وأكدت منة، أن عام 2016، شهد حصولها على ما يقرب من 10 جوائز عن فيلمها، نوارة، لكنّها تعتبر أن أفضلهم وأقربهم إلى قلبها، جائزة “فاتن حمامة” بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وبعد استلام الجائزة، أهدتها منة شلبي، لوالدتها “زيزي مصطفى” قائلة: “بهدي التكريم ده لأمي اللي أنا بنجح بيها وليها وعشانها”.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى دورته الـ 41، أقيم في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين، من مصر والوطن العربي، إضافة إلى مشاركة عدد من النجوم العالميين وصنّاع السينما.