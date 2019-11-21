ميل غيبسون يتسوق حافي القدمين – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للممثل العالمي ​ميل غيبسون​ وهو يتسوق حافي القدمين.

وقد ظهر غيبسون البالغ من العمر 63 عامًا وهو يسير حافي القدمين في ماليبو بكاليفورنيا، وذلك خلال جولة تسوق صباحية، وهي اللقطة التي سجلتها عدسات المصورين وتداولتها عدد من المواقع الفنية الشهيرة.

ومن ناحية أخرى، يستعد المنتج جمال سنان صاحب شركة Eagle Films لمشروع جديد مع غيبسون، اذ انه اجتمع به والنجم العالمي فرانك غريللو والمخرج جو كارناهان، في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، واتفق سنان مع غيبسون على الإستعداد لتصوير فيلم Leo From Toledo، حيث ستشارك شركة Eagle Films بإنتاجه كما توزيعه حصرياً في الشرق الأوسط.

ويتحدث الفيلم عن قصة قاتل هارب يلتجئ لحماية أحد الشهود على جريمته ويواجه مصاعب كثيرة، يتشارك فيه غيبسون البطولة مع فرانك غريللو تحت إدارة كارناهان وتأليف دان كاسي، وسيتم تصويره قريباً، على أن يبصر النور في الـ2020.