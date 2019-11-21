طرد سما المصري بـ"الحجاب" من "القاهرة السينمائي"

أثارت الفنانة سما المصري الجدل بظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مرتدية الحجاب، ومحاولتها دخول المسرح الكبير لمشاهدة الحفل رغم عدم حملها دعوة الحضور، لينتهي الأمر بطردها.

بدأ الصدام عندما حاولت الفنانة الاستعراضية المرور على السجادة الحمراء، فأخبرها الأمن بأن المرور على "ريد كاربت" والتصوير غير مسموح إلا للضيوف حاملي الدعوات، لكنها نجحت في التقاط بعض الصور وفشلت في دخول المسرح الكبير بعد منعها الأمن، فغادرت المهرجان سريعا.





ونشرت المصري عبر حسابها على موقع "أنستقرام" عددا من الصور لحظة مرورها على السجادة الحمراء، معلقة: "بمهرجان القاهرة السينمائي بالحجاب، هربت منهم ماحدش عرف يصورني من الصحفيين".

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وفي "فيديو لايف" بثته الفنانة الاستعراضية عبر موقع تويتر بعد عودتها من المهرجان، قالت: "مال الناس بيا ألبس حجاب أو أقلعه أنا حرة سيبوني في حالي بقى، دلوقتي يعملولي قضية ازدراء أديان علشان بارقص بالحجاب".

حضر فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عدد كبير من النجوم؛ منهم: حسين فهمي، يسرا، هند صبري، ليلى علوي، درة، إلهام شاهين، منى زكي، أحمد حلمي، شريف منير، رانيا يوسف، حلا شيحة، بشرى، سيد رجب، خالد سليم، هنا شيحة، أحمد داود.

وعرض في حفل الافتتاح فيلم "الأيرلندي" The Irishman، بطولة النجم العالمي آل باتشينو، وجو بيشي، والفنان روبرت دي نيرو، من إخراج مارتن سكورسيزي.



