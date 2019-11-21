"أبل" تلغي العرض الأول لفيلم "المصرفي"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية إلغاء العرض العالمي الأول لفيلم "المصرفي" (ذا بانكر)، أول الأفلام التي اشترت حقوق بثها، فيما تحقق في "مخاوف غير محددة" تتعلق بالفيلم، الذي كان من المفترض أن يعرض، الخميس، في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي.

وقالت الشركة، في بيان: "اشترينا حقوق بث الفيلم في وقت سابق من 2019 لأننا تأثرنا بقصته ذات القيمة الترفيهية والتعليمية عن التغير الاجتماعي".

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وأضافت: "في الأسبوع الماضي ظهرت بعض المخاوف غير المحددة المتعلقة بالفيلم، نحتاج مع صناع العمل إلى بعض الوقت لبحث هذه المسألة وتحديد الخطوات المقبلة، وفي ضوء ذلك لن نعرض الفيلم في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي".

والفيلم من بطولة أنتوني ماكي وصامويل جاكسون، وهو مقتبس من قصة حقيقية وتدور أحداثه حول رجلي أعمال أمريكيين من أصل أفريقي في الستينيات من القرن الماضي يسعيان لمساعدة الناس في التغلب على الحواجز العنصرية في قطاع البنوك.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض في 6 ديسمبر/كانون الأول، قبل بثه على خدمة البث الرقمي "أبل تي في"، ولم تقل الشركة إن كانت هذه الخطة لا تزال قائمة.