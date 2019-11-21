احمد حلمي ومنى زكي ينتظران مولودًا جديدًا؟

أثارت الممثلة منة شلبي التساؤلات بعدما ظهرت على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دروته الجديدة يوم أمس الأربعاء، وهي تضع يدها على بطن الممثلة منى زكي التي وصلت لحضور المهرجان برفقة زوجها الممثل احمد حلمي.

الصورة انتشرت على المنصات الاجتماعية بشكل كبير، حيث راح الجمهور يتساءل هل منى حامل خاصة ان “شلبي” ظهرت وهي تضع يدها على بطن “زكي” في اشارة منها الى انتظارها مولوداً جديداً.

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جمهور احمد ومنى بانتظار ان يتم تأكيد أو نفي الخبر من قبلهما.

نذكر ان احمد حلمي ومى زكي تزوجا في عام 2002 ولديهما ثلاثة اولاد وهم: لي لي (2003)، وسليم (2014)، ويونس (2016).