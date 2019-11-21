بمناسبة الاستقلال، تانيا قسيس تطلق النشيد الوطني اللبناني بنسخة جديدة

بمناسبة عيد الاستقلال، أطلقت السوبرانو تانيا قسيس، بالتعاون مع جمعية One Lebanon التي ترأسها، النشيد الوطني اللبناني كاملاً من توزيع ميشال فاضل.

وبهذه المناسبة، كتبت الفنانة تانيا قسيس على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «من زمان كان يوم الاستقلال مناسبة تاريخية بس اليوم الاستقلال صار عيد لأنو اليوم لبنان صار واحد! كل استقلال ولبنان واحد وكل اللبنانيين بأمن وسلام» وارفقتها بهاشتاغ #استقلالنا_بوحدتنا

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أما عن عشقها للوطن، فقالت قسيس أنه هناك رموز تجمعنا وهي: «العلم اللبناني، النشيد الوطني والجيش اللبناني، لذلك شعرت بضرورة التفافنا جميعاً اليوم حول نشيدنا الوطني وبمشاركة أوركسترا الجيش اللبناني» .

يذكر أنّ فيديو كليب النشيد الوطني هو من انتاج جمعية ONE LEBANON وتم تصويره في قلعة راشيا، من اخراج ايلي برباري، وقد شارك فيه أكثر من مئة مغنٍ من مختلف الأعمار، برعاية شركة ألفا وبدعم من شركة طيران الشرق الإوسط التي ستعرضه على كافة طائراتها خلال فترة عيد الاستقلال نظراً لأهمية هذا العمل.