عرض "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2" و"الممر" بمهرجان القاهرة السينمائى

اختار القائمون على مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 41 برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى فى الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجارى، عدداً من الأفلام المصرية التي طُرحت فى دور العرض هذا العام، من أجل عرضها على هامش فعاليات المهرجان ضمن قسم بانوراما السينما المصرية 2018-2019.

أول هذه الأفلام "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز وإخراج مروان حامد، والذى تم طرحه فى السينمات بموسم عيد الأضحى هذا العام وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعدما تخطى 103 مليون جنيه، ويشارك فى بطولة العمل هند صبرى، نيللى كريم، اياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد مراد وإنتاج شركة سينرجى.

ثانى الأفلام هو "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز وإخراج طارق العريان، والذى طُرح فى دور العرض بموسم عيد الأضحى أيضاً واستطاع تحقيق ايرادات اقتربت من 100 مليون جنيه كثاني أعلى الأفلام حصداً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة العمل عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى وأحمد داوود وخالد الصاوى وكريم قاسم ونسرين أمين وعدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف صلاح الجهينى.

ويعرض أيضاً فى قسم بانوراما السينما المصرية فيلم "الممر" للنجم أحمد عز والذى طرح فى موسم عيد الفطر الماضى وحقق ايرادات وصلت الى 75 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف وتأليف وإخراج عمرو عرفة.

ويعرض أيضاً فيلم "الضيف" للنجم خالد الصاوى والذى انطلق فى السينمات مطلع هذا العام، ويشارك فى بطولة الفيلم شيرين رضا وجميلة عوض وأحمد مالك وضيوف شرف ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح ومحمود الليثى وتأليف ابراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى.

كذلك يعرض فيلم "لما بنتولد" بعد انطلاقه لأول مرة فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة ثم طرح فى السينمات يوم 29 أكتوبر الماضى، والفيلم يعتمد على بطولة الشبابية بمشاركة كلاً عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت.

ومن ضمن الأفلام المعروضة فى البانوراما هذا العام، فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" فى عرضه الثالث هذا العام بعد مهرجانى الجونة السينمائى ومالمو للسينما العربية، ويشارك فى بطولته بالآداء الصوتى كلاً من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك.

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كما يعرض أيضاً فيلم المغامرات الوثائقي ما وراء المحيط للمخرج ماركو أورسيني، الذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة لـمهرجان الجونة، يتابع القصة المروّعة للمغامرين المصريين عمر سمرة وعمر نور، وتحدى التجديف الأصعب الذي خاضاه لعبور مسافة 3000 ميل بحري في المحيط الأطلنطي من جزر الكناري إلى أنتيغوا، وهي رحلة تجديف غير مدعوم ومحفوفة بالمخاطر، وتعتبراً جزءاً من سباق تجديف سنوي يدعى تحدي الأطلنطي.

وأخيراً يعرض فيلم "الشغلة" للمخرج رامز يوسف، ويرصد الفيلم عالم الأفراح الشعبية من خلال استعراض حياة ثلاث راقصات هن "منى"، "تمرحنة" و"رينا" وحياتهن ومعانتهن وأحلامهن وما يحاط بهم من أفعال متعهدي الأفراح الشعبية من مشكلات.

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