فيلم Joker يتخطى المليار دولار بعد طرحه أكتوبر الماضي

تخطى فيلم joker لـ خولكين فينيكس حاجز المليار دولار بعد مرور شهر على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.

الفيلم الذى حصد جائزة الأسد الذهبى بعد عرضه الأول فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى من المنتظر أن يواصل تحطيم الأرقام القياسية خلال الأيام المقبلة.

فيلم جوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، حيث يعيش فى مدينة جوثام، ويتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

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