تخطى فيلم joker لـ خولكين فينيكس حاجز المليار دولار بعد مرور شهر على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.
الفيلم الذى حصد جائزة الأسد الذهبى بعد عرضه الأول فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى من المنتظر أن يواصل تحطيم الأرقام القياسية خلال الأيام المقبلة.
فيلم جوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، حيث يعيش فى مدينة جوثام، ويتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
قد يهمك ايضاً:
خواكين فينيكس يؤكد استعداده لعمل سلسلة عن شخصية الجوكر
فيلم "الجوكر" يكسر الأرقام القياسية في الأرباح
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم Joker يتخطى المليار دولار بعد طرحه أكتوبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.