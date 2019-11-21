تعرف على أغرب 6 مواقف في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - لايف ستايل
شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، مساء أمس، الأربعاء، والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، العديد من المواقف الغريبة، كان أبرزها المواقف التالية:
1- ظهور سما المصري مرتدية الحجاب للمرة الأولى، وذلك من أجل خطف الأضواء وإثارة الجدل حولها مما دفع إدارة المهرجان إلى طردها.
2 - خلع مى عمر ذيل الفستان الذي كانت ترتديه من الفرو، وذلك بسبب ثقل وزنه، والذي أعاقها عن الحركة بحرية.
3 - أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا حولها كعادتها، حيث حرصت على ارتداء فستان أسود مغلق من الأمام، بينما قامت بالالتفاف وإظهار الجزء الخلفي للفستان والذي كشف جزءا كبيرا من ظهرها.
4 - ظهور الفنان شريف منير، مرتديًا نظارة سوداء، طوال حفل الافتتاح بالرغم من التوقيت الليلي للمهرجان، ولم يكشف عن أسباب ارتدائها.
5- ارتداء الفنان أحمد داود، قبعة مكسيكية فى حفل الافتتاح احتفالا منه بضيف شرف المهرجان السينما المكسيكية.
6 - حضور الفنانة شيما الحاج حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك هو الظهور الأول لها بعد خروجها من السجن بسبب قضيتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف.
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