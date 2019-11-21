تعرف على أغرب 6 مواقف في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، مساء أمس، الأربعاء، والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، العديد من المواقف الغريبة، كان أبرزها المواقف التالية:

1- ظهور سما المصري مرتدية الحجاب للمرة الأولى، وذلك من أجل خطف الأضواء وإثارة الجدل حولها مما دفع إدارة المهرجان إلى طردها.

2 - خلع مى عمر ذيل الفستان الذي كانت ترتديه من الفرو، وذلك بسبب ثقل وزنه، والذي أعاقها عن الحركة بحرية.

3 - أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا حولها كعادتها، حيث حرصت على ارتداء فستان أسود مغلق من الأمام، بينما قامت بالالتفاف وإظهار الجزء الخلفي للفستان والذي كشف جزءا كبيرا من ظهرها.

4 - ظهور الفنان شريف منير، مرتديًا نظارة سوداء، طوال حفل الافتتاح بالرغم من التوقيت الليلي للمهرجان، ولم يكشف عن أسباب ارتدائها.

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5- ارتداء الفنان أحمد داود، قبعة مكسيكية فى حفل الافتتاح احتفالا منه بضيف شرف المهرجان السينما المكسيكية.

6 - حضور الفنانة شيما الحاج حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك هو الظهور الأول لها بعد خروجها من السجن بسبب قضيتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف.

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