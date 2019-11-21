القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي وشريف عرفة واسم الراحل عزت أبو عوف

افتُتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ41 مساء أمس الأربعاء بالسلام الوطني، وعرض فيلم تسجيلي عن الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بعنوان "رزق السينما"، وبعده ظهر الفنان خالد الصاوي مرحبا بالجمهور، مستعرضا فقرة كوميدية بأداء تمثيلي كوميدي ساخر عن صناعة السينما وعلاقة الممثلين بالمنتجين وشركات الإنتاج، مما نال قبول واستحسان الحضور.

أما الفنان أحمد داوود فقد أشار إلى أن القبعة التي يرتديها سسببها احتفاؤه بما تقدمه السينما المكسيكية من إبداع، مشبها إياها بالسينما المصرية، حيث قدمت الكثير من المؤلفات المميزة، فالسينما المكسيك تستحق التكريم.

وتلته الفنانة دينا الشربيني التي أعربت عن سعادتها لتقديمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 41 لأول مرة، وفي كلمتها أشادت بما تقدمه المرأة في صناعة السينما.

كما ألقى المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلمته التي رحب بها بالضيوف والحضور في حفل الافتتاح، ونقل اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لارتباطها بسفر خارج مصر في اجتماع منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها للمهرجان وشكر الشركات الراعية التي ترعي المهرجان، معربًا عن ترحيبه بالسفراء والحضور من الضيوف والفنانين.

وشكر كل من شارك في إخراج حفل افتتاح المهرجان بالمستوى اللائق باسم مصر، مشيرًا إلى أن المهرجان يشارك فيه 153 فيلمًا من 63 دولة، منها 35 فيلمًا تعرض لأول مرة، المهرجان يدعم الشباب والمشاريع تحت الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم سينما الواقع الافتراضي للسنة الثانية على التوالي، وأنه سوف يتم افتتاح معرض بالهناجر غدًا، واختتم كلمته داعيا ضيوف الحفل والمهرجان بالاهتمام بمشاهدة ومتابعة السينما المكسيكية لأنها تشبه المصرية في الكثير من الجوانب.

*التكريم:

شاركت الفنانة هند صبري في تقديم وتسليم الجوائز للمكرمين منها جائزة فاتن حمامه التي تم منحتها للفنانه لمنة شلبي التي أهدت جائزتها لوالدتها وقدمت شكرها لكل من دعمها في حياتها الفنية.

أما المنتج محمد حفظي، رئيس الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، فسلم المخرج البريطاني تيري جيليام جائزة فاتن حمامة التقديرية، وبعد تسليمه الجائزة أشاد حفظي بأعمال جيليام قائلا: «تربينا على أعماله وأفلامه».

وتم تكريم المخرج شريف عرفة، وقامت بتسليمه التكريم الفنانه يسرا، وقد لاقى تكريمه حفاوة واستقبال كبير بالتصفيق والترحيب الكبير من الجمهور الذي وقف تحية لشريف عرفة، مستعرضا في كلمته تاريخه الفنى والإبداعي في الإخراج السينمائي. قائلا: «الاستقبال ده أهم حاجة حصلت لي في حياتي؛ لأني معتاد الوقوف وراء الكاميرا فهذا هو ما أجيده، والحقيقة أنا لا أجيد الكلام لكن هتكلم عن الناس اللي بسببهم أنا واقف هنا من أول البيت اللي اتربيت فيه أمي وأبويا، وأستاذي الأول المخرج سعد عرفة وأخويا عمرو عرفة».

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مستكملا: «تعلمت من أساتذة كتير: حسن الإمام، محمود مرسي، محمد خان، لازم أشكر ماهر عواد، اللي ساب وظيفة مريحة في الخليج وجه عشان نعمل أفلاما تعبر عن أحلامنا، وعملنا أفلاما منجحتش جماهيريا، وعملنا مع بعض أفلام مهمة في حياتي سبب وجودي هنا اليوم، ومش ممكن أنسى أشكر العظيم عادل إمام، وبشكر كل الفنانين الكبار اللي اشتغلت معاهم حسين فهمي، يسرا، أحمد زكي، سناء جميل أضافوا قيمة لأفلامي».

واختتم كلمته بالشكر والثناء لزوجته التي ساندته ودفعته للأمام، متمنيا انه يترك ذكرى حسنة لأولاده وتاريخ يفتخروا به.

كما تم تكريم اسم الفنان الراحل يوسف شريف رزق الله، والفنان الراحل عزت ابو عوف، والفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مترحمين عليهم، مؤكدين انهم باقين باعمالهم الإبداعية الخالدة.

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح حضره كبار الفنانين، من بينهم: حسين فهمي، ليلى علوى، ويسرا، وهند صبرى، وحلا شيحة، وسيد رجب، واحمد داود وزوجته علا رشدى وهنا شيحة، درة، هاني رامز، مادلين طبر، نسرين أمين، نادية الجندي، بشرى، لبلبة، ريهام عبد الغفور، والدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بالإضافة إلى السيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ، وأحمد شوقي، المدير الفني للمهرجان.

وفي الجزء الثاني من الحفل استعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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