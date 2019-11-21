مهرجان الدرعية يستقبل نجوم الراب والريغي العالميين









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يستقبل مهرجان الدرعية للموسيقى في عطلة نهاية الأسبوع نجوم الـ"راب" والـ"ريغي" العالميين "ليل وين" و "تايغا" و "فيوتشر" الذين سيقدمون أشهر أعمالهم الغنائية.

وسيكون مرتادو الحلبة في يوم 30 نوفمبر على موعد مع فنان الراب الأميركي "ليل وين" وأبرز الأغاني التي اشتهر بها حول العالم كـ"سكيرد او ذا دارك"، "لوف مي آند مونا ليزا". ولقد باع هذا النجم خلال مسيرته أكثر من 120 مليون نسخة لأغاني حول العالم يشمل ذلك 15 مليون ألبوم و 37 مليون أغنية على التطبيقات والمواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة الأميركية.

وسيحضر في نفس الليلة أيضاً مغنّي الراب الأميركي "تايغا" الذي كان له تعاون مسبق مع "ليل وين". حيث سيقدّم أفضل أغانيه كـ"كانت هيلب بات ويت"، "أباوت يو آن تيست" للجماهير السعودية. واستكمالاً لليلة سيحضر أيضاً المؤدي والمنتج "فيوتشر"، والذي كان خلف عدد من الأغاني الشهيرة والتي بيعت بالملايين كـ"تورن ذا لايت"، "جمبمان، و "لو لايف". كما سيقف خلف الدي جي الفنان "سكوت فورشو" خلال يومي 29 و 30 نوفمبر.

والجدير ذكره أن مهرجان الدرعية الموسيقي هو مجموعة من الحفلات الموسيقية الفريدة التي تمثل جزءاً من موسم الدرعية الرياضي الترفيهي، وستقوم فرقة "إماجن دراغونز" (أشهر أغانيها "بيليفر" و "ثاندر" و"وات إيفر إت تيكس") بإطلاق المهرجان من خلال إحياء حفلها الغنائي بعد انتهاء سباق اليوم الأول من جائزة الدرعية للفورمولا إي في 22 نوفمبر، وينتظرها الكثير من المعجبين في المملكة لحضور الحفل. وسينضم إلى الفرقة في الحفل الدي جي آلان ووكر (أشهر أغانيه "دارك سايد" و "أر يو لونلي" و "فيديد") وفرقة الرقص البريطانية "كلين بانديت" (أشهر أغانيها "راذر بي" و "سيمفوني" و "روكاباي").

أما في 23 نوفمبر، فسيقوم نجم الأغاني اللاتينية الأميركية "مالوما" بإحياء حفلاً غنائياً في اليوم الثاني من سباق فورمولا إي الدرعية، بالإضافة إلى نجم الآر أند بي والبوب الكندي اللبناني "مساري".