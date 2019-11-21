شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين مؤلفًا ومصطفى فكرى مخرجًا لمسلسل ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت النجمة ياسمين عبد العزيز على عمرو محمود ياسين مؤلفًا لمسلسلها الجديد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وعلى المخرج الشاب مصطفى فكرى لتولى مهمة الإخراج، ومن المقرر أن يوقع مصطفى فكرى رسمياً على المسلسل الذى تقوم على إنتاجه شركة "سينرجى"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يتناول عدة قضايا أهمها الزواج.

وفى السياق ذاته، يعقد حسام شوقي مدير عام الشركة، والمؤلف والمخرج وبطلة العمل، جلسات مكثفة للاستقرار على الشكل المبدئي للمسلسل، والخطوط الرئيسية وملامح الشخصيات، بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى التى تخص فنيات المسلسل.

يشار إلى أن مصطفى فكرى وعمرو محمود ياسين تعاونًا سويًا فى أكثر حدوتة "حبيبتى من تخون" بمسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، والذى لاقى نجاحاً جماهيرياً، ويعد تعاونهما مع ياسمين التجربة الأولى للثلاثى.

ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "لآخر نفس" وتألقت من خلاله فى تغير جلدها من الكوميديا إلى الساسبنس والتراجيديا، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، فتحى عبد الوهاب، وعدد آخر من النجوم، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية.