تعرف على فعاليات وعروض أول أيام القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: يبدأ مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤١ فعاليات عروضه ظهر اليوم. ونستعرض لكم فعاليات اليوم. 1:00 ظهراً | فيلم الايرلندى – المسرح الكبير 6:30مساءً| فيلم بيك نعيش – المسرح الكبير ( افتتاح مسابقة افاق السينما العربية ) مساءً|9:30 فيلم خطيئة - المسرح الكبير (جالا) 12:00 ظهراً| فيلم سنونوات كابول - المسرح الصغير ( يعقبة ندوة ) 2:30 ظهراً| فيلم فيتالينا فاريلا - المسرح الصغير 5:30 مساءً| فيلم أبو ليلى - المسرح الصغير ( يعقبه ندوة) 9:00 مساءً| فيلم جودى – المسرح الصغير 12:30 ظهراً| فيلم أعلام من ورق – مسرح الهناجر 3:30 عصراً| فيلم فيلم فارسى - مسرح الهناجر 6:00 مساءً| فيلم حوا، مريم، عايشة – مسرح الهناجر 8:30 مساءً| فيلم دانيال – مسرح الهناجر ( يعقبه ندوة) 3:30 عصراً| فيلم قدوة – سينما الهناجر 7:00 مساءاً| فيلم عقوبة مدى الحياة – سينما الهناجر 9:30 مساءً| فيلم تحيا لتغنى – سينما الهناجر Advertisements 1:00 ظهراً| فيلم الرجل الذى يقتل دونكيشوت – مركز الابداع 4:30 عصراً| فيلم النار ستأتى – مركز الابداع 7:15 مساءً | فيلم المصفرون – مركز الابداع 12:00 ظهراً| فيلم البرازيل (1985) – سينما الزمالك 3:00 عصراً| فيلم بالون – سينما الزمالك 5:30 مساءً | فيلم أنطولوجيا مدينة الأشباح – سينما الزمالك 8:00 مساءاً| فيلم غبت طويلا يا أبنى – سينما الزمالك 11:30 مساءً| فيلم ابتلاع – سينما الزمالك 4:00 عصراً | فيلم لوكانيا – سينما كريم 1 6:30 مساءً | فيلم أغسطس – سينما كريم 1 9:00 مساءً | فيلم الكوميديان – سينما كريم 1 6:30 مساءً | فيلم صدى – سينما كريم 2 9:00 مساءً | فيلم علم الخيال – سينما كريم 2 3:00 عصراً | فيلم أنا وبناتى - سينما راديو 6:00 مساءً | فيلم أبن حميدو – سينما راديو 9:00 مساءً | فيلم الإرهاب والكباب- سينما راديو وافتتح المهرجان دورته الـ41 أمس الأربعاء بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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